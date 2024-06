El nombre de Tita Cervera ha sido durante décadas sinónimo de arte, pues ella es quien decide todo lo que pasa en el Museo Thyssen, uno de los museos más importantes del mundo y que su marido, el barón, le dejó. No obstante, los negocios de la baronesa no se han quedado ahí, pues hace poco más de una año Tita Cervera inauguraba un hotel de lujo en Girona bajo el nombre de The Pink Elephant.