Los viajes en caravana, autocaravana o en furgoneta se han popularizado de tal manera que durante el verano de 2020 las reservas de autocaravanas en temporada estival se dispararon un 200%. Con ello se busca tener libertad de movimiento sin depender de tener que reservar en hoteles u hostales y tener concentrado el transporte y el punto de pernoctación en un mismo sitio. Eso sí, mientras unos se conforman con lo básico, con algo normal, otros prefieren añadir elementos que la modernicen para obtener más comodidades, que pueden ser infinitos, como la de la autocaravana de Will Smith , que probablemente poco tenga que envidiar a cualquiera de sus mansiones.

'The Heat' es el nombre de la autocaravana del actor de 'El príncipe de Bel-Air' que es tan impresionante que cuenta con dos plantas, casi 17 metros de largo y un total de 22 ruedas para poder manejarla por carretera. Según relata el diario El País, el intérprete adquirió el vehículo en el año 2000 para que fuese su refugio durante los rodajes de sus proyectos audiovisuales y, tras dos décadas, continúa siendo de su propiedad, teniendo la posibilidad de alquilarse cuando Smith no la utiliza.

Según Esquire, en principio el nombre con el que se bautizó no era 'The Heat', este apodo se lo puso el propio Smith, pues cuando se creó se llamaba 'The Studio', pero se ve que al personalizarla a su propio gusto prefirió denominarla también a su gusto.