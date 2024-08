A cualquier padre le gustaría no tener que lidiar con la incertidumbre acerca de qué les sucede o hacen los hijos. Los adolescentes tienen fama de aislarse y escudarse en su grupo de amigos. Frente a esto, los profesionales con lo que hemos hablado, especialistas en esa etapa, sostienen que no es frecuente que los hijos cuenten todo a sus padres . Sin embargo, destacan la importancia de “fomentar la confianza ” en la familia. Conocemos también el testimonio de dos padres que nos hablan de cómo actúan con ellos sus hijos adolescentes.

Principalmente en la infancia y adolescencia, ocurre la poda neuronal o sináptica, esto es, se destruyen algunas conexiones neuronales que no se necesitan o no se usan y se refuerzan las imprescindibles. Hay inmadurez y se producen cambios, reajustes para lograr que el cerebro funcione mejor.

En cuanto a que los hijos les cuesta verbalizar lo que hacen o sienten, la autora de ‘Hijos que callan, gestos que hablan’ (Espasa, 2019), viene a decir que no hay que desesperar y estar atentos a la comunicación no verbal y aprender a descifrarla: “Con su actitud te está diciendo muchas cosas. Seguro que si, por ejemplo, comienza a morderse las uñas, tú extraes información. Lo mismo ocurre cuando te fijas en su manera de vestir, de sentarse, de saludar, de tocarte o incluso de proyectar su voz. En definitiva, de comportarse”.

Vanesa de 51 años, pastelera, madre de una adolescente de 16, expone que a su hija le representa mucho trabajo tomar algunas decisiones y que suele ejemplificar lo que hacen o dicen sus amigos a través de vídeos que ve por las redes sociales. “Nos pregunta constantemente y cuando no es así se la ve desorientada. Me gusta aconsejarla, pero creo que también tiene que fiarse de sí misma ”, revela.

Pero, no quiere olvidar resaltar que, en la adolescencia, la privacidad es algo muy relevante, entonces esa comunicación no ha de ser crítica, sin obviar respetar su espacio . “Conviene que tengan claro que nuestra puerta estará siempre abierta para cuando quieran hablar”, afirma.

Los padres han de ser pacientes y crear un ambiente seguro al que los adolescentes quieran ir, que no les embargue el temor a ser juzgados o castigados. “Eso no implica, no orientarlos. Somos sus padres, no sus amigos y deben saberlo”, comunica.