El coche en el que nos movemos cada día guarda grandes misterios de los que, de repente un día, tomas conocimiento. Una de sus zonas más importantes y a las que quizá no se les presta la atención que se le debería dar es a los neumáticos . Son los que logran que nuestro vehículo se desplace, por lo que tener los adecuados y llevar un buen mantenimiento, con la presión adecuada, es algo fundamental para nuestra seguridad y para el resto de los usuarios de la vía. Por eso es importante saber interpretar la información que nos ofrece .

Todo neumático, si te fijas bien, lleva una serie de números y alguna letra que probablemente nunca hayas sabido interpretar y tampoco te hayas parado a pensar en qué significa. Sin embargo, son datos que puede ser de lo más útiles para ti y tu manera de conducir. Entre los datos de mayor utilidad está el índice de velocidad, un valor que marca la velocidad máxima real que pueden soportar y que probablemente no sea la misma que marca tu cuentakilómetros.

La inscripción se encuentra en la zona exterior de la rueda y, normalmente, se encuentra al final de la descripción. Pero lejos de aparecer con un número, lo hace con una letra que indica la velocidad máxima que puede soportar ese neumático . Están ordenados alfabéticamente, pero normalmente se pueden encontrar entre la L y la Y , letras que no solo indican la velocidad máxima admitida, sino también la capacidad de tracción, su resistencia al desgaste o su calidad. Cuanto mayor es la letra del abecedario, más calidad y más caro.

El índice de velocidad es un parámetro homologado al que hay que estar atento, pues no se puede utilizar un neumático con un código inferior al que indica la marca de coches para el modelo, es decir, se pueden cambiar los neumáticos por unos de un índice superior, pero no al revés, ya que podrían no resistir la velocidad que alcanza.