La razón por la que es mejor frenar antes de pasar por un badén

Todo el que conduzca, sea el tipo de vehículo que sea, sabe que toparse con una carretera repleta de baches es una tortura. Algo menos lo son aquellas que cuentan durante todo el trayecto con varios badenes o resaltos, que igualmente no dejan de ser bastante molestos al hacerte frenar y acelerar una y otra vez, ya que buscan eso, que no pises demasiado el acelerador en determinados tramos de carretera. No obstante, hay quien los coge como si no existieran, y más allá de rebotar, eso va haciendo mella en el vehículo.