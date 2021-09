No siempre sabemos qué nos vamos a encontrar en carretera, si va a ser un viaje normal, sin sobresaltos o en medio del trayecto nos vamos a topar con un imprevisto que nos va a retrasar. Entre esos imprevistos están, como no, los atascos que nos impiden llegar a tiempo al trabajo, a una cita o al médico y que nos desespera de tal manera que nos lleva a canalizar la rabia apretando con fuerza el claxon, algo que realmente no está permitido, pues se reserva para situaciones específicas, principalmente de emergencia. Pero, ¿qué pasa si ese atasco me pilla en medio de un túnel? ¿Debo apagar el motor o dejarlo encendido? Te damos las claves según lo que expone el reglamento.