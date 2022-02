La mayoría de los grandes centros de almacenaje y de distribución de alimentación de todo el mundo se gestionan aplicando el método FIFO, que proviene de las palabras en inglés First In First Out. Nuestra nevera es un pequeño almacén y como tal debería funcionar bajo las mismas premisas. En Uppers hemos investigado qué es el principio FIFO y cómo organizar la nevera con el método FIFO.