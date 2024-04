Romario vuelve al fútbol a los 58 para poder jugar junto a su hijo

View this post on Instagram

La noche es mi amiga. Si no salgo, no marco

Romario siempre negó haber estado en aquella fiesta, pero no tuvo jamás problemas en reconocer que le gustaba la noche y que necesitaba salir para rendir después en el campo. “Si no salgo, no marco” era uno de sus mantras. Tanto es así que durante su etapa en el Barcelona llegó a tener a una persona encargada de seguirle por las noches y a la que él, en más de una ocasión, llegó a comentarle: “Te pago esta copa y te vas a casa, que te va a salir más barato que seguirme durante toda la noche”.