El mundo del fútbol despide a Menotti: entre Borges, la Dictadura Militar y María Félix

No era un 'literato' como Valdano, ni un 'excéntrico gamberro' como Bilardo, ni un 'científico loco' como Bielsa, pero era un libre pensador del fútbol . Un intérprete de la idiosincrasia de su país que lo mismo entrevistaba a Borges -decía el mismo que cuando su empleada le pidió un autógrafo el escritor comentó asombrado "Usted debe ser muy famoso"- que confesaba su amor por la diva mexicana María Félix , o aseguraba decía sin el más mínimo tapujo que el mejor jugador de todos los tiempos no era ninguno de la la Santísima Trinidad argentina sino el brasileño Pelé, a quien simplemente había que separar del resto.

Para las nuevas generaciones, el fútbol deslumbrante del Barça de Guardiola -ese de los 80% de posesión y los más de 1.000 pases por partido- puede haberles descubierto ese axioma del fútbol moderno: que se juega con el balón; pero en realidad esa filosofía viene de personas como Johan Cruyff o César Luis Menotti. Una frase del 'Flaco', de hecho, es un resumen inmejorable: "Tener la pelota no es una estrategia, es una necesidad".

Hablamos del Menotti porque a pesar de haber sido un jugador solvente fue sin duda su paso por los banquillos, en los que era notable su estampa siempre elegante, con el cigarrillo entre los labios, lo que lo convirtió en uno de los grandes. Un paso que tuvo su clímax en el Mundial de Argentina 1978. Ser el entrenador de la selección de tu país en medio de una sangrienta dictadura - Menotti renunció, fue convencido de quedarse, firmó cartas exigiendo la devolución de los desaparecidos a sus familias y tuvo siempre una debilidad por la izquierda- y salir campeón para gloria del régimen, con el dictador en el estadio, no tiene que haber sido fácil. Pero Argentina como dicen, Argentina no es un país, es una contradicción. Y los hombres de Menotti (Kempes, Luque, Passarella, Fillol...) lograron la hazaña de vencer a la naranja mecánica de Cruyff para la gente y no para los milicos. La hazaña solo sería igualada ocho años después por el Maradona de la post guerra de Malvinas.