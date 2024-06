Laila, la hija boxeadora de Mohamed Ali que se retiró sin perder un solo combate

Como cualquier padre que fuera campeón mundial, que hubiera desafiado al racismo de los 60 , renegado de su nombre 'cristiano', abrazado el islamismo, rechazado la imposición de ir a la guerra de Vietnam, equiparado la figura del boxeador a la de rockstar y hacer de su personalidad un fenómeno social, Muhammad Ali no quería que su hija siguiera sus pasos. Pero el caso es que Laila Amaria Ali , que tenía entonces 18 años, hizo exactamente lo que habría hecho su el más grande campeón de boxeo de todos los tiempos: rebelarse contra la autoridad.

Los padres de Laila (1977), el campeón y la actriz y modelo Veronica Porché, se divorciaron cuando esta tenía apenas nueve años. Durante la adolescencia, Laila se convirtió en una chica turbulenta, que iba a dando tumbos entre escuela y escuela, hasta que un día fue pillada robando con unos amigos en Beverly Hills. Primer asalto. A los 17 años estaba en libertad condicional por un año y la cosa pintaba mal. Poco después, segundo asalto, fue nuevamente arrestada por usar una tarjeta fraudulenta. Por último, fue encarcelada durante tres meses para luego pasar a vivir en una casa tutelada para niñas durante otros tantos . ¿Tercer asalto y knock out? Afortunadamente para Laila, y según asegura ella misma, si algo aprendió de su padre es a levantarse cuando parecía que estaba a punto de perder.

Cuando alcanzó la mayoría de edad, Laila se mudó sola y decidió seguir su vocación. No era el boxeo sino hacer las uñas. Había estudiado manicura en una escuela de belleza y su sueño era no solo abrir su propio salón de uñas, sino crear una cadena de centros de manicura de alta gama en todo el estado de California. De hecho, llegó a tener el que sería el primero de ellos: "Laila's Nail Studio" en Los Ángeles. Pero entonces el destino la alcanzó en forma de combate televisado: peleaba la boxeadora Christy Martin. Aunque cueste creer, a finales de los noventa la hija de Muhammad Ali no sabía que las mujeres también podían boxear.