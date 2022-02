Según cuentan, siempre que viajaba se llevaba un balón y sus botas de fútbol y tanto él como su banda se adaptaban a las estancias para dar unos toques, un juego que llamaban 'moneyball' porque era puro freestyle, o al menos así lo definía el cantante. ¿Por qué lo llamaban así? Simplemente porque al hacerlo dentro de un hotel y no ser profesionales, el balón podía ir a parar a lugares que no fueran las piernas. Por eso decidieron llamarlo 'moneyball', si alguien rompía algo, lo tenía que pagar.

Aunque no le dio demasiada importancia durante los días siguientes, tras permanecer el dolor y ver que la herida no mejoraba, decidió finalmente acudir al médico, donde el diagnóstico no fue el esperado. Allí le detectaron un melanoma acral lentiginoso en el dedo gordo del pie donde había recibido el pisotón. Los profesionales le aconsejaron amputar el dedo, pero su cultura rastafari se lo impedía, por lo que lo rechazó. Según el Levítico, en uno de sus capítulos se lee que "no se raparán la cabeza, ni se recortarán la punta de la barba ni en el cuerpo se harán incisiones".