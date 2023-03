La rutina del experto en longevidad de 63 años que aparenta 43

Escritor, médico de familia y ponente habitual sobre temas de longevidad. El doctor Mark Hyman predica con el ejemplo : a sus 63 años tiene una edad biológica de 43 . Las pruebas para determinar la edad biológica no están del todo respaldadas por la ciencia, pero sí está probado que el estrés y la inflamación crónica son amenazas para la longevidad. Por tanto, todo lo que se mejore en ese aspecto va a beneficiar a nuestra salud .

El doctor Hyman también tiene un concepto diferente de lo que significa envejecer. No lo ve como un deterioro inevitable, sino como una evolución natural que podemos gestionar, previniendo sus peores efectos; entre ellos, las enfermedades crónicas asociadas a la edad, como la diabetes, el cáncer o las patologías cardiovasculares. "La gente no se da cuenta de que esos problemas tienen que ver con cosas que podemos cambiar, que son reversibles. El envejecimiento es una enfermedad tratable, no un declive inevitable", explica Hyman a Business Insider.