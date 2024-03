Cada vez es más importante para nosotros cuidarnos , y no hablamos solo de actividad física y una alimentación saludable. Nuestro estilo de vida actual puede crearnos ciertos déficits de nutrientes indispensables para nuestro bienestar y ahí entra en juego la sueroterapia , un tratamiento indoloro que proporciona los elementos que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione a todo gas.

Estas nuevas terapias con sueros son una alternativa que está en tendencia y que ayuda en temas de salud y estética. El tratamiento consistente en la administración de sueros específicos que favorecen la autocuración de nuestro organismo a partir de una selección de vitaminas, oligoelementos y fármacos biológicos naturales, según nuestras necesidades concretas: adelgazar, embellecer nuestra piel, mejorar la salud de nuestro cabello, etc.

"No he leído nunca que tenga base científica" que la sueroterapia se use como antienvejecimiento, explica a Maldita Ciencia, Eva Martínez Cáceres, investigadora principal del grupo de investigación en Inmunopatología, jefa del Servicio de Inmunología del Laboratorio Clínico Metropolitana Nord del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol y vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología (SEI).