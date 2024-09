Ana Maiques y su 'gorro de los calambres': "La estimulación eléctrica podría ayudar en enfermedades neuronales”

Entre el mundillo de los estudiosos del cerebro la imagen de Ana Maiques es la de una mujer a un casco pegado. En sus conferencias e intervenciones aparece con un llamativo gorro parecido a los de baño, pero lleno de electrodos, que es el aparato con el que realizan sus investigaciones. La visión de Ana es la de cambiar los tratamientos neuronales y demostrar que las terapias con corrientes eléctricas de baja intensidad aplicados con este particular “gorro de los calambres”, pueden ser un complemento a los medicamentos y tratamientos utilizados hoy , pero menos invasivo y más natural.

Sin embargo, para el deterioro cognitivo y el Alzheimer la investigación va más despacio. “En Alzheimer estamos estimulando en una frecuencia concreta que se llama Gama, para ayudar a mejorar las conexiones neuronales , y aumentar la actividad de las neuronas. Tendremos resultados en mayo de 2025. Es un tipo de estimulación no invasiva compatible con un tratamiento farmacológico y con los actuales ejercicios de estimulación cognitiva. Pero estamos testando su eficacia, aún no se puede comprar para usarlo en casa. El gorro nos permite analizar la capacidad cognitiva y las zonas en que la actividad disminuye, por lo que podemos actuar con más precisión en las zonas más afectadas por el deterioro”, explica.

“La prevalencia de las demencias y del Alzheimer es un problema de salud pública enorme que sigue creciendo. Por otra parte, se trata de enfermedades muy complejas. Cuando se diagnostican, llevan tanto tiempo actuando en nuestro cerebro que ya son difíciles de revertir. Y luego es que todavía no sabemos cómo funciona el cerebro, en cada persona es diferente. Por ejemplo, en Alzheimer sabemos que las placas de amiloide son determinantes para producir el deterioro, pero hay gente que con placas considerables no tienen sintomatología, y otras personas que tienen pocas placas y no se acuerdan de nada, es muy complejo y todavía estamos lejos de encontrar una solución”, se lamenta.