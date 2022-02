En 2014 The Guardian publicaba una entrevista con el secretario de la Sanidad Británica en la que afirmaba que la soledad mata tanto como fumar 15 cigarrillos al día. Aquel titular tan llamativo despertó la curiosidad sobre una realidad cotidiana a la no se prestaba atención. "La soledad no deseada, la que uno no busca, produce angustia permanente y depresión, aumenta las enfermedades mentales y reduce considerablemente la salud física y emocional", afirma Javier Yanguas, uno de los mayores expertos en soledad no deseada del país.