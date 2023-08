La fecha de caducidad indica el día en el que el alimento ya no es apto para ser consumido porque se han podido estropear al infectarse por microorganismos patógenos, virus y bacterias como Salmonela, Hepatitis A, E. Coli o Campylobacter. Sucede con las carnes, los pescados, las verduras frescas embolsadas o los quesos frescos.

Lógicamente, los alimentos que duran más en la despensa son aquellos que no necesitan frío. Incluso algunos duran años si no les afecta la humedad y se mantienen a una temperatura adecuada sin que se vean alteradas sus propiedades nutricionales. Es decir, todos han de permanecer en un espacio seco y fresco y almacenarse en un recipiente hermético para evitar la proliferación de microorganismos. Aunque no hayan caducado sí que pueden ir perdiendo sus propiedades, como el sabor o el aroma.