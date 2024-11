Clara García, una de las españolas que más sobre sobre tu cerebro: "Incluso la ira o la envidia tienen una función"

Al hablar con ella, esta científica nos contagia su fascinación por esta característica del cerebro y nos avanza que no le gusta definirla como un "súperpoder" porque es importante, según advierte, "no exagerar ni ofrecer falsas promesas".

Existen diferentes tipos de plasticidad cerebral, pero a grandes rasgos, es la capacidad de nuestro cerebro de cambiar con la experiencia. Sin duda, es una característica muy interesante que nos otorga la capacidad de adaptarnos a nuestro ambiente y seguir aprendiendo durante toda la vida. Me parece fascinante, ¡por eso he escrito un libro sobre ella!

Durante gran parte de la historia se pensó que el cerebro humano adulto no era capaz de moldearse con la experiencia. En los últimos años el interés por la neuroplasticidad ha ido creciendo y ahora sabemos que, además de formar nuevas conexiones entre neuronas, el cerebro adulto también puede formar nuevas neuronas, aunque solo en regiones muy concretas. Creo que hay veces que se habla de neuroplasticidad en charlas motivacionales o libros de autoayuda de una manera un poco exagerada. Yo huyo del "si quieres, puedes", porque a veces no podemos, aunque queramos. Nuestro contexto, historia vital, genes… Todo influye a la hora de conseguir o no nuestros propósitos y está bien saberlo para no culparnos o frustrarnos excesivamente si no logramos lo que queremos. Por otro lado, sigue habiendo personas que piensan que a partir de cierta edad es demasiado tarde para aprender una nueva habilidad o cambiar un hábito. Creo que la clave está en el punto medio.