Javier Ruiz, sobre los salarios: "Vamos a un otoño caliente si no se suben"

En septiembre vuelve a abrirse el melón de la negociación para subir los sueldos de los trabajadores acorde a la escalada de la inflación . Y las diferencias entre patronal y sindicatos parecen seguir siendo insalvables. Las centrales sindicales ya lo han advertido: si los empresarios no ceden, habrá huelgas. ¿Qué nos espera a la vuelta del verano? Javier Ruiz, en ‘Money Talks’, nos insta a prepararnos para un otoño caliente si no hay acuerdo

El problema con los salarios es, básicamente, el juego de la rana: si los precios suben mucho y se suben los salarios para igualarlos, lo siguiente que ocurre es que los precios vuelven a subir para afrontar ese mayor coste de las retribuciones, lo que volvería a conducir a nuevas reclamaciones para subir sueldos. Entramos así una espiral inflacionista que no acaba nunca.

Para evitar eso se planteó el pacto de rentas que recoja una moderación de rentas salariales y empresariales para hacer frente a la escalada inflacionista. En julio, la inflación alcanzó el 10,8%, mientras que los sueldos apenas subieron un 2,56%. Ahora mismo se impone subir salarios, no un 10%, pero hay un amplio abanico de grises entre el 2 y el 10% para negociar.

Es comprensible la resistencia de la patronal a subir nóminas, pero los empresarios tienen que entender que no se puede seguir viviendo con esta situación, que no se puede ser un 10% más pobres cada mes. No hay posibilidad de que tus trabajadores sigan rindiendo y siendo productivos si perciben que cada vez van a peor.