Javier Ruiz, sobre la Sanidad española: "No se puede defender lo público en el discurso y atacarlo en el presupuesto"

En España hay tres gastos sociales que son fundamentales: Sanidad, Educación y Servicios Sociales . En realidad no son gasto, son inversión porque las tres patas generan retornos sociales y económicos . Concretamente, invertir en Sanidad significa invertir en futuro , porque necesitamos un sistema sanitario capaz de dar respuestas a una población cada vez más envejecida. Pero, ¿invertimos lo suficiente? ¿Respaldan los números el viejo cliché de que tenemos la mejor Sanidad del mundo? Javier Ruiz da respuesta a estas y otras preguntas en una nueva entrega de 'MoneyTalks'.

En realidad, no tenemos una Sanidad, sino varias, en función de cada gobierno autonómico. A día de hoy, de media nos gastamos en España unos 1.500 euros por ciudadano. Pero igual que hay autonomías donde ese gasto es mayor, como los casi 2.000 euros que invierten Asturias, País Vasco y Navarra, hay otras donde el recorte ha sido brutal, como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Madrid. Esto no es una cuestión de riqueza, sino de política, de decisión de los gobiernos. Algunas autonomías han decidido que la Sanidad pública no se financia.