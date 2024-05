En la cuarta entrega de '¿Qué me he perdido?' la pedagoga Lola Álvarez Romano muestra el recorrido de este tipo de dinámicas: "Generalmente, el padre muy permisivo es porque él mismo se siente adolescente y entiende todo lo que su hijo le propone. Pero esto es contraproducente. Los adolescentes necesitan firmeza y los padres, no tomárselo todo como algo personal", sostiene la experta.