Javier Ruiz, sobre la bajada de tipos: "Alivio para las hipotecas y adrenalina para la economía"

Esta bajada de tipos se debe entender como un gran alivio para las hipotecas y como una inyección de adrenalina para la economía . Supone un cambio de tendencia muy importante, aunque no va a ser tan rápido como esperábamos. En cualquier caso, de aquí finales de año probablemente haya dos bajadas más , también pequeñas, pero que pueden permitir que el Euríbor cierre 2024 en el entorno del 3,3% , mientras que la previsión para 2025 es que baje ya al 2,4%.

Además, la economía europea lleva un año estancada. Así que, aunque el crecimiento no es el mandato del BCE, ha decidido inyectarle ciertos esteroides para no entrar en recesión. En definitiva, la decisión es buena para los hipotecados y para la economía. Pero también es cierto que los tipos negativos y las hipotecas gratis quedan como recuerdo de un pasado que no va a volver. Salvo que haya una guerra, los tipos van a mantenerse en el entorno del 2 o 3%, puede que el 1,5% si las cosas van muy bien.