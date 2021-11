Javier Ruiz, sobre jubilación y Europa: "Puede venir una bajada de las pensiones para todos, lo firmado es muy ambiguo"

El segundo factor, a su juicio, " es que además hemos estafado a nuestros jóvenes. Les hemos pedido que se formen, han hecho los posgrados que no tienen la generación anterior, pero cuando han llegado al mercado laboral les damos un salario de 850 euros. Cuando tienes que pagar con salarios de 800 euros pensiones de 800 euros estamos en un problema. Ha habido una devaluación salarial. Ahora, el 17% de la gente que tiene trabajo sigue siendo pobre. Hay un problema demográfico y otro laboral. O solucionamos cómo cotizan los chavales o no vamos a poder con el sistema de las pensiones. Y no, por mucho que os vendan, las pensiones no están quebradas. Son un transatlántico. Son tan grandes generacionalmente que hay que hacer estos movimientos a 20 años", ha dicho.