Javier Ruiz: "El ataque al SEPE ha sido malintencionado, para romper el Estado y que perdamos todos dinero"

Como cada viernes, el periodista experto en economía Javier Ruiz se ha pasado por 'Moneytalks', en directo en nuestra cuenta de Instagram, para bajarnos a tierra los grandes titulares de la prensa económica. Esta semana, lo que más preocupa y más interesa a todos, y lo que está copando las portadas de actualidad, es el ataque informático al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las ayudas directas que ha aprobado el Gobierno.

Ayudas directas del Gobierno

"Me llena de orgullo y satisfacción empezar así: con buenas noticias", ha comenzado Javier su intervención. Esas ayudas directas, de las que Javier ha hablado en muchos otros directos de 'Moneytalks' a lo largo de estos meses, y que muchos esperan desde hace tiempo, ya toman forma. El Gobierno acaba de aprobar 11.000 millones de euros para pymes y el sector hostelero y de esos 11.000 millones, 7.000 serán de ayudas directas. Ha sido complicado llegar hasta aquí, sobre todo por las fricciones entre los dos partidos de Gobierno.

"De los 11.000 millones que ha anunciado Pedro Sánchez, dos de cada tres euros van a ser ayudas directas", ha explicado el experto. "7.000 millones de euros, con la hostelería y el turismo como prioridades, que se darán en cheques, pagos para pagar gastos fijos, para pagar el alquiler o para pagar a los proveedores. Luego hay 1.000 millones más que consistirán en que el Estado tome una participación en tu empresa. Es decir, van a meter una inyección de dinero a cambio de que tú devuelvas parte de tus beneficios. Y, además, hay 3.000 millones más de condonación bancaria". En su opinión, "esta es la parte floja porque el banco puede perdonártelo o no, no está garantizado, depende de la banca". "Dos de cada tres euros son buenas noticias, uno de cada tres no sabemos si será realidad", ha apostillado.

En cuanto a saber cuándo se van a hacer efectivas estas ayudas, Javier ha señalado que se trata de "la pregunta del millón". "Tal y como están diseñadas, el Estado le da el dinero a las autonomías y estas son las que dan las ayudas. La ayuda es la misma en todos los sitios, pero la velocidad, no, depende de la autonomía". Como ejemplos de autonomías en la que la gestión es distinta, ha puesto a tres de ellas: "Euskadi y Galicia han sido muy rápidas. Sin embargo, Madrid va a tener un apuro".

La razón es que Madrid, ahora mismo, "no tiene un Gobierno operativo". "La aprobación está y el calendario depende de las autonomías, por lo que hay riesgo de que esto se retrase todavía más", ha apuntado. "En Madrid vamos a tener un problema, Madrid tenía previsto un plan de ayudas, al disolver el Gobierno, se disuelven las ayudas. La política va a volver a entorpecer la economía. Se ha ido al garete el plan de rescate", ha añadido.

Con respecto a la duda de dónde se deben dirigir las pequeñas empresas y autónomos para solicitar las ayudas, el experto ha explicado que "hay que pedirlas directamente en las consejerías de las autonomías. O bien Economía, o bien Trabajo serán quienes concedan estas ayudas".

¿Y qué condiciones hay que cumplir para recibirlas? "Primero: que hayas perdido al menos el 30% de tu facturación. Segundo: tienes que tener una garantía de empleo; si recibes la ayuda, no puedes despedir. Se va a pedir el compromiso de empleo durante seis meses. Para evitar las empresas zombis, se van a aplicar criterios de viabilidad. No te van a dar dinero si el Banco de España y el Ministerio de Hacienda analizan que tu empresa no va a salir adelante a pesar de la ayuda. Y tercero: que no tengas un nivel determinado de deudas", ha enumerado el experto.

Javier ha afirmado, además, que el objetivo del Gobierno es "ser generoso con las ayudas". Asevera que eso es lo que se ha trasladado a las personas que han podido hablar con el Gobierno: "Se pretende, lo primero, abrir la mano y si hay fraude, ya se pedirá después el dinero".

Sobre quiénes se podrán acoger a estas ayudas, ha aclarado que "esto es solo es paras pequeñas, medianas empresas y autónomos" porque "las empresas grandes tienen otra puerta, una puerta grande". "Como ya digo siempre con las pensiones, que tengamos un problema de empresas, no quiere decir que el sistema esté quebrado", ha querido puntualizar.

En su opinión, "que el Gobierno apruebe ayudas 12 meses después de la pandemia, es que se ha tomado su santo tiempo. Lo hicieron bien con los ERTE, pero no haber ayudado a los empresarios hasta 12 meses después… tela. Por tema de calendario, llegamos tarde, sí. Esperemos que no demasiado tarde. Y esperemos que esto no le haya costado la supervivencia a demasiadas empresas. Una de cada 5 empresas está en peligro de supervivencia".

Además, ha resuelto una duda recurrente que preocupa a muchos de los destinatarios de estas ayudas: "Sí, las ayudas se considerarán segundo pagador y habrá que tributarlas en la declaración de la renta", ha explicado.

Ataque informático al SEPE

También, nuestro analista nos ha podido traer información de primerísima mano sobre el ataque informático que ha sufrido el SEPE estos días: "Ayer por la noche estuvimos hablando y lo estuvimos viendo, la información que traigo viene de muy dentro, de muy arriba". Asegura que hay "un restablecimiento del sistema de los ERTE, en el que está colaborando Seguridad Nacional" y que "no se han robado datos de los trabajadores".

"De momento no se ha pedido un rescate al SEPE, lo cual es llamativo porque cuando es piratería normal, piden un rescate. Esto es malicioso, está hecho para romper el Estado. Esto está hecho para romper el SEPE, para provocar una crisis en el Estado. No lo han hecho para ganar dinero, sino para que lo perdamos todos los demás. Hay un afán de que esto salga mal, de que la red social se corte y las cosas vayan mal. Ha sido malicioso e intencionado y ya se sospecha quién ha sido", ha explicado, compartiendo con todos nuestros seguidores las informaciones fehacientes de las que dispone. "El negocio del sabotaje cada vez es mayor", ha apostillado.

"De momento se están gestionando las ayudas de manera manual, puede haber recolocación de citas, pero no recolocación de pagos. Esta información es de dentro: se dice que no va a haber más porque no ha afectado al corazón de todo esto", ha concluido.