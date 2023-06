La científica española que bajó dos veces en sumergible al Titanic: "Nunca pensé que podía perder la vida"

"Si el diseño del Titan va acorde a la profundidad máxima que puede alcanzar no debería haber problema. Si lo ha habido es porque había un problema con el diseño, los materiales o se ha descendido más metros de los que podía soportar ", ha subrayado la microbióloga e investigadora del Instituto Español de Oceanografía de Málaga en una entrevista a Europa Press.

Los submarinos científicos tienen capacidad para tres personas, pero la del aparato que ha implosionado era para cinco personas. "Lo hicieron más grande me imagino que por ser comercial y, según dicen, no llevaba el sistema de localización por balizas", ha señalado. Además, cuestiona que el sumergible no contaba con ninguna aprobación por parte de una autoridad competente. "El fin de esta gente es un tema personal y de ego, si quieren contribuir a la ciencia también podrían donar parte de su dinero a la investigación", sostiene.