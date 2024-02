La contaminación ambiental está relacionada con la pereza y el sedentarismo, según un estudio

El pasado año, la Organización Mundial de la Salud aumentó el cálculo de muertes prematuras por la contaminación del aire a 7 millones de fallecimientos al año en el mundo . La polución , que supone la presencia de impurezas que estropean y corrompen el medio ambiente, se ha convertido en todo un problema en la actualidad que además, ahora podría estar relacionado con el c omportamiento sedentario .

Según su autor, Jonathan Goldney, la contaminación ambiental no solo tiene que ver con la reducción de nuestro deseo de hacer ejercicio sino que también podría aumentar el comportamiento sedentario como consecuencia de incentivar las actividades en interior. Para realizar el experimento, ‘Walking Away for Type 2 Diabetes’ observó a 644 personas que padecen la enfermedad. Durante tres años, el programa observó los diferentes datos de actividad física y sedentarismo en los sujetos, recogido gracias a sus acelerómetros.