Virginia Mendoza, experta en agua: "El 75% de la península será un desierto en un siglo"

Pero más allá de eso, el agua está presente todo el rato. No sólo porque somos agua en gran medida, sino porque para casi todo lo que hacemos usamos agua aunque no siempre sea evidente: la ropa que llevamos necesitó agua, el libro que he escrito necesitó agua, el uso que hacemos de las nuevas tecnologías también necesita agua y qué decir de lo que comemos. No puede no influir.