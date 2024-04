Venecia se sigue hundiendo: alertan de que ya tiene fecha de caducidad

No hace falta ser el representante de Dios en la tierra para saberlo. De hecho, son ya muchos años en los que las autoridades alertan constantemente del peligro que corre la Ciudad de los Canales . Y tiene que ver, claro, con el cambio climático. Como se sabe, Venecia es una proeza de la ingeniería y arquitectura renacentista que elaboró su trazado de callejuelas y canales. Como dice Francisco, es una con las aguas, pero también es una 'contra' las aguas, que año sí y año no, causan inundaciones que anegan sus puentes y plazas. El problema es que esas inundaciones han ido en aumento debido al cambio climático y ese es un proceso aparentemente irreversible.

El cálculo es que para ese año el agua habrá aumentado su nivel en 1.8 metros. ¿Es suficiente eso para desaparecer la ciudad? Probablemente no, más allá de los daños evidentes, que de hecho, ya han obligado a las autoridades a adaptar el trazado de la ciudad en más de una ocasión. El problema, según avisaba un reportaje de The National Geographic de 2022, "es que, con el tiempo, los cimientos de Venecia se han venido a menos. Año con año, la ciudad renacentista se está hundiendo también. Después de explorar varias alternativas, el gobierno italiano decidió que causaría más daño reparar las columnas que sostienen a la ciudad que sencillamente no intervenirlas".