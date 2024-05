Javier Ruiz, sobre la desigualdad generacional: "No podemos tener a los jóvenes esperando a heredar"

La brecha ya no es entre ricos y pobres, sino entre mayores y jóvenes, entre gente que tiene y gente que aspira a tener. Quienes pudieron comprar una vivienda en su momento, es decir, los pensionistas, tienen una renta que se revaloriza, un activo que cada día vale más y un sueldo que sube. En cambio, los jóvenes no tienen casa, no tienen riqueza y sus salarios son cada vez menos competitivos.