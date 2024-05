"Siempre cansada": la señal más inadvertida del hipotiroidismo

Las enfermedades del tiroides son algunas de las más extendidas del mundo. El hipotiroidismo, la variedad más común, afecta aproximadamente a un 9,1% de la población española. Se caracteriza por la disminución de la actividad funcional de la glándula tiroides, que no produce la cantidad suficiente de hormonas para satisfacer las necesidades fisiológicas. No obstante, en más del 90% de los casos de hipotiroidismo, el problema no está en la propia glándula, sino en una enfermedad autoinmune conocida como tiroiditis de Hashimoto.