Auge y caída de la BlackBerry: la serie sobre el móvil que reinó a principios del milenio

A mediados de los 90, la empresa Research In Motion (RIM) , se dedicaba la mensajería que los que estáis leyendo esto conocéis como 'busca' y que las generaciones posteriores simplemente no conocen. Así de cruel es el paso del tiempo en tecnología. Como sea, para finales de esa década y principios del milenio, la empresa hizo una jugada brillante y lanzó un 'busca' dedicado al entonces floreciente correo electrónico : el modelo bautizado como BlackBerry 850 alcanzó rápidamente altas cuotas de mercado y se volvió ubicuo.

Pero la aparición del nuevo juguete de Steve Jobs no fue la única responsable de la caída. A medida que avanzaba la tecnología de los teléfonos inteligentes, BlackBerry no pudo mantenerse al día con la innovación . Otros fabricantes introdujeron pantallas táctiles y sistemas operativos más avanzados, mientras que BlackBerry se quedó atrás en términos de funcionalidades y aplicaciones. La llegada del iPhone de Apple y los dispositivos Android y sus imparables carreras solo hicieron a BlackBerry obsoleta en tiempo récord.

La cinta -y próxima serie- está basada en el libro de 2015 Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry , y es una agridulce retrato del auge (y la caída) de uno de los smartphones más populares de la historia y de 'la caótica colección de nerds canadienses que lo crearon'.