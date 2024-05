Adictos al 'true crime': cuando el entretenimiento es invasión de la privacidad

" Basado en hechos reales ". Cuatro palabras que automáticamente funcionan, para muchos, como un sello de calidad. O simplemente como contundente motivo de interés añadido. Cuatro palabras que suelen predecir a cualquiera de las series o documentales 'true crime' , como 'El caso Asunta' o 'El cuerpo en llamas', que tanto triunfan en la actualidad. De hecho, este género ya es el segundo predilecto por el espectador, solo por detrás de la comedia, según datos del estudio TGI Global Quick View de Kantar . Pero, ¿qué pasa cuando la familia de la víctima no está de acuerdo con la mera existencia de estos productos? ¿Puede el entretenimiento imponerse sobre el derecho a la privacidad ?

En el caso de Gabriel, sus imágenes, vídeos y demás datos de personales no gozan de la protección otorgada por la normativa de protección de datos (RGPD), lo que no significa que no cuenten con protección legal alguna. "Los padres podrían interponer acciones legales civiles, en base a la Ley 1/1982, si se considera que se ha vulnerado el derecho al honor, intimidad o propia imagen del niño, sobreexponiendo determinada información y contraviniendo las indicaciones que la madre ha dado", explica el abogado.