La aplicación no viene sin cierta letra pequeña en su uso de los recursos de nuestro teléfono, claro. A medida que la vamos usando descuidamos el mantenimiento mínimo. Todos los archivos que almacenamos a través de su interfaz y los distintos chats y conversaciones van ocupando cada vez más espacio en nuestro disco duro . Pasado un tiempo de uso, previsiblemente, nuestro móvil podría empezar a funcionar más lentamente.

La probabilidad de que el número de contactos que mantienes en WhatsApp esté muy por encima de lo que necesitas es bastante alta, y eso si no contamos todos chats abandonados en el vacío digital de tu teléfono. Seguramente contengan a rchivos temporales, fotografías y videos que solo consumiste la primera vez que los recibiste y nunca has vuelto a revisitar.

El problema es que toda esta información y estos archivos drenan espacio en tu terminal , consumen recursos y no te sirven para nada, una vez seas consciente de que todas esas personas con las que apenas hablas ya podrían desaparecer de tu agenda. Sorpresa: no sería grave. De hecho, tu teléfono funcionaría con más fluidez.

Por más que creas que no es así, tu teléfono está lleno de ruido en su agenda: contactos que no están almacenados con su nombre real, conversaciones sin contexto e incluso una serie números sin identificar que ya no reconoces.