La llegada de la Inteligencia Artificial (IA) a nuestras vidas ha sido más fuerte de lo que creíamos. Su gran desarrollo ha hecho que, casi sin darnos cuenta, esté presente en la vida de toda la población. Pese a sus grandes avances, también presenta una serie de peligros que no se les escapa a los expertos. Sin embargo, y mirando por la parte más positiva de esta tecnología, ofrece grandes avances y ayudas para las personas mayores que no controlan del todo las tecnologías e incluso puede permitir combatir la soledad no deseada a la que se enfrentan muchas personas a partir de determinada edad.