El barrio ya no es lo que era. Al menos no para las nuevas generaciones. Un reciente estudio de Nextdoor revela que los más jóvenes tienden a establecer menos relaciones estrechas con sus vecinos, motivo por el que suelen sentirse menos integrados en sus barrios, y, por tanto, menos comprometidos. Y al contrario, el sentimiento de pertenencia a una comunidad aumenta según se incrementa la edad de los encuestados. La brecha generacional, latente en tantos aspectos de la sociedad, también llega hasta aquí, pero ¿por qué los jóvenes ya no se identifican con su vecindario como antes?