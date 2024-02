Las audiencias de televisión son esa espada de Damocles que sentencia programas sin compasión o los impulsa al estrellato. El 'share' es esa guía que miran todos los profesionales del medio nada más empezar su jornada, endulzándola o amargándola. Números que en el fondo muchos no saben de dónde vienen pero que parecen ser palabra de ley para los anunciantes . Pero, ¿cómo se mide realmente la audiencia televisiva? Puede que te sorprenda que todo depende de lo que ven 5.720 hogares , que son los que tienen instalados audímetros en toda España.

Dado que, como decíamos antes, hay 5.700 audímetros repartidos entre diferentes hogares, y que en la mayoría de las casas vive más de una persona, se puede decir que hay información sobre lo que ven unas 14.000 personas aproximadamente. Estas personas sirven como muestra estadística , y luego esos datos se extrapolan al resto de la población española. Es decir, los datos de audiencia que marcan qué cadena es líder del día no son reales, sino parte de una muestra.

La elección de los hogares en los que se coloca un audímetro es responsabilidad de la propia Kantar Media, y esa elección se realiza de forma que represente a toda la sociedad española . Por lo tanto, aunque lo queremos, no podemos pedir que nos pongan un audímetro en casa. El hogar seleccionado puede estar un máximo de siete años en el panel , y se puede dar de baja bien por voluntad propia o porque no declara de forma correcta su consumo o porque Kantar necesita representar hogares de otro tipo.

Una de las grandes limitaciones que tiene el sistema de medición mediante audímetros es que no se tienen en cuenta los contenidos que se ven en plataformas de streaming, lo que no significa que tenga esos datos. Esto implica que el visionado por Internet, o en diferido mediante alguna aplicación no contabilizará para los datos de audiencia. Estos únicamente representan a quien ha visto televisión tradicional.