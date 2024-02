Según el Estudio General de Medios (EGM), en España cada día siguen escuchando la radio más de 20 millones de personas . No parece, pues, que esté en juego su supervivencia. De hecho, la radio tradicional se está adaptando a la creciente práctica del podcasting convirtiendo sus contenidos a ese formato o vía streaming . Y muchos de ellos son los más descargados, pero no es esa la verdadera naturaleza del pódcast. Nada más lejos que ser simplemente "un programa de radio que se descarga".

No menos importante en el auge del pódcast es la libertad que ofrece para ser escuchado cuando tú quieras. Su atemporalidad no va ligada a un estricto horario de emisión, ni a un día concreto, ni a una línea editorial concreta. Los episodios se pueden descargar y reproducir desde cualquier dispositivo. "Lo puedo escuchar cuando me da la gana, en el coche, en el gimnasio o mientras preparado la cena, y no necesito siquiera la WiFi o consumir datos. Basta con descargarte previamente lo que vas a querer escuchar", explica Jose Luis.