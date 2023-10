Inventos tecnológicos que iban a cambiar el mundo y fueron un desastre

Está claro que no todo nuevo producto tecnológico está destinado a perdurar, pero también es cierto que quien no arriesga no gana. Muchos proyectos presentados a bombo y platillo se quedaron en el camino, o acaban cogiendo polvo en los trasteros de los pocos incautos que creyeron en ellos. A veces fueron buenas ideas mal ejecutadas. O demasiado costosas como para llegar al gran público. O simplemente llegaron antes de tiempo. Y otras se intuía desde el principio que estaban abocadas al desastre. Estos son cinco de los fracasos tecnológicos más memorables.