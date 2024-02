Facebook, ¿hay alguien ahí?

Así, lo que crece en Facebook son los usuarios de mayor edad: en España, la mitad son perfiles de 40 a 64 años, según el último informe de The Social Media Family. "Facebook muestra resultados en los que se registra un crecimiento de la franja de mayor edad, en detrimento de los usuarios más jóvenes. Los jóvenes no han abandonado Facebook, sino que seguramente ni siquiera se han dado de alta en la plataforma ", advierte Martínez, investigadora del grupo de investigación Aprendizajes, Medios y Entretenimiento (GAME) de la UOC.

"Esta red tiene otros ritmos no tan acelerados como los de otras plataformas , donde predominan los vídeos cortos y los mensajes efímeros; así, estos usuarios de mayor edad encuentran un espacio algo más pausado a través del que conectar, en el que se pueden sentir más cómodos al estar más familiarizados con sus dinámicas de funcionamiento", explica Martínez. Estas son algunas de las razones que seducen a los perfiles de mayor edad hacia esta red: el perfil del usuario español de Facebook es el de una mujer (53,4 %), casada (8,76 %) y de entre 40 y 64 años de edad (50,6 %). Pero hay más razones, según confirma Lalueza: "A diferencia de lo que ocurre en otras redes sociales como Instagram o TikTok, no es tan fácil que te lleguen contenidos creados por alguien a quien no sigues (exceptuando los contenidos publicitarios). Además, configurar el nivel de exposición de los propios contenidos resulta muy sencillo e intuitivo", explica Lalueza. "Un espacio para charlar con amigos, debatir y conectar con tiempo y más calma", así es como definen Facebook algunos usuarios.

"El riesgo de acceder a contenidos tóxicos o de sufrir interacciones no deseadas puede ser ciertamente menor, aunque ello no signifique que tales contenidos no estén presentes en esta red social ni que en ella no abunden trolls y haters", advierte Lalueza. Facebook tiene dinámicas más moderadas, sí, pero no es un remanso de paz. "Como espacio centralizado en el que interactúan millones de usuarios, el discurso del odio no está ausente. Se trata de otro de los frentes a los que periódicamente la red intenta poner freno", explica Martínez.