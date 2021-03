El 14 de marzo se ha recordado como el aniversario del establecimiento del estado de alarma en España para combatir la primera ola de la covid-19, aunque otros tantos no han olvidado que también un 14 de marzo de hace 41 años fallecía Félix Rodríguez de la Fuente en Alaska a causa de un accidente de avioneta. Rodríguez de la Fuente fue una de las grandes voces del siglo pasado sobre la defensa de la naturaleza tanto en radio como en televisión que sigue viva a día de hoy. Tras 41 años, el recuerdo más conmovedor ha sido el de su hija Odile a través de su cuenta de Twitter.

Un legado que sigue vivo

Odile, que se define en Twitter como la "orgullosa hija de un visionario", no ha tardado en recibir cientos de mensajes en su tweet, que ya supera los 20.000 'me gusta'. Uno de los más destacados ha sido el de un padre que sigue recordado junto a su hijo a Rodríguez de la Fuente, "mi hijo tiene ahora seis años y ha crecido mirando reportajes de tu padre. Lo he apodado mi pequeño 'Rodríguez de la Fuente'. Su pasión es dibujar animales", comenta.