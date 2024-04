Alopecia y herencia genética: ¿calvo se hace o se nace?

Por otro lado, una vez que ya se ha perdido el pelo y no hay margen de recuperación, está la opción de realizar un injerto, que consiste en una técnica mínimamente invasiva, en la que se traslada el pelo desde la zona occipital a la zona afectada por la alopecia. Sin embargo, esta no es una solución a la alopecia, ya que no la frena, sino que se trata de un parche estético, por lo que el paciente deberá tratarse igualmente si no quiere que su alopecia continúe avanzando”, concluye Amaro.