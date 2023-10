Hoy sabemos que las guerras no son tan sencillas de resumir o explicar como en una superproducción hollywoodense, sabemos también que los territorios en disputa son escenario de conflictos históricos, religiosos e identitarios y sabemos, sobre todo, que no se pueden pensar de manera maniquea: no es que no existan buenos o malo, es que buenos y malos son roles a menudo variables. Y, a diferencia de lo que ocurría en 'Exodo' hoy las películas y las series intentan también reflejar esa complejidad.