Desde hace tiempo Richard Gere tiene una vida mucho más tranquila, alejado de los grandes focos de Hollywood, más ahora, que reside en España. Durante décadas ha sido uno de los grandes galanes de la historia del cine gracias a cintas como ‘Pretty Woman’ y varios premios a sus espaldas, aunque nunca ha sido nominado al Oscar y hace mucho que el actor no se roza por su gala, solo en contadas ocasiones. Y lo cierto es que existe una razón de peso: fue vetado .

Le ocurrió algo parecido a lo de Will Smith , aunque él no le pegó ningún bofetón a nadie. Fue durante la gala de los Oscar de 1993 , velada en la que Gere era el encargado de presentar el premio a Mejor Dirección Artística que en aquella ocasión fue a parar a manos de Luciana Arrighi e Ian Whittaker por ‘Regreso a Howards End’.

No obstante, durante sus palabras Richard Gere se salió del guion y reprendió contra el Gobierno chino por su forma de tratar a su población y concretamente a los tibetanos. Es público que el actor ha criticado a China en múltiples ocasiones y es adepto al budismo tibetano y entonces comentó que “con el conocimiento de la horrenda situación de los derechos humanos en China y en el Tíbet, me pregunto si todos podríamos enviar amor, verdad y cordura a Deng Xiaoping, si tal vez retiraría sus tropas, las sacaría del Tíbet y permitiría que esa gente volviera a vivir como personas libres e independientes”.

Durante todos estos años el actor llegó a confesar que esta situación no le afectó demasiado en su carrera cinematográfica, pues siguió trabajando, aunque sí que se ha encontrado con que “hay películas en las que no puedo estar porque los chinos dirían: ‘No con él”. No es de extrañar, pues China sigue siendo un mercado de lo más atractivo para la recaudación en taquilla de las cintas de Hollywood.