Dos hijos, pareja ex ministra y el recuerdo de Concha García Campoy: el entorno de Lorenzo Díaz, muerto a los 79 años

El sociólogo Lorenzo Díaz, comunicador, guionista, crítico culinario reconocido con el Premio Nacional de Gastronomía y voz histórica de la radio en España, ha fallecido este martes, en Madrid. "Me parte en dos pensar en que nuestra escapada furtiva a Vallecas ayer fue el último trayecto juntos -ha dicho su hijo, el también comunicador Lorenzo García-Campoy, fruto de su relación la recordada periodista Concha García-Campoy-. Pero, quizás conscientes de lo que vendría más pronto que tarde, nunca ocultamos los te quiero, los abrazos y los besos. Me quedo tranquilo con eso y con cómo te has ido, sin hacer un maldito ruido, como siempre".