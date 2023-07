Pero, tal y como cuenta, “no todos los 10 de julio fueron así” . Eran aquellos días en Ibiza rodeados de amigos. Concha era “una anfitriona insuperable, lo que provocaba una combinación mágica y, gracias a la cual, hoy me puedo agarrar a muchos recuerdos. Me divertía ver a Santiago de incógnito con su gorra, por supuesto sin ningún éxito, y las jornadas que nos dejaban sobremesas gloriosas”.

“Sigo yendo todos los veranos a nuestra Ibiza y me llevo estos recuerdos conmigo: como digo, no me queda otra. Intento crear los míos propios en nuestros sitios, pero es complicado. Cada año que pasa saboreo nuestros recuerdos con más felicidad que nostalgia. Con más sonrisas que lágrimas. Y pienso en la suerte de haber vivido tan maravillosos momentos y no tanto en lo que ya no podremos compartir juntos. Así trato de vivir con este vacío, a pesar de que los 10 de julio en Ibiza nunca volvieron a ser los mismo”.