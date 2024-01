Dicen que la dimensión de todo artista se mide por su capacidad para contar su tiempo. Colita (Barcelona, 1940), no se consideraba a sí misma una ("tengo el carnet de periodista, no de artista"), pero habrá que contradecirla, por una vez. No solo lo fue, sino que su cámara creó un universo propio: el de la 'Gauche divine' y la 'Transición' -esas dos fantasías-, el de una Catalunya (y una España, vamos) que quería abandonar a toda prisa el blanco y negro pero que se veía atrapada (no sin cierta nostalgia) por su fuerza de gravedad.