El lado más íntimo de Enrique Bunbury: su pareja Jose Girl y su hija Asia

Enrique Bunbury, cuyo verdadero nombre es Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy, es un músico, cantante y compositor referente del rock español. Fue la voz líder de Héroes del Silencio . El 1997 comenzó su carrera en solitario, en la que sigue trabajando y disfrutando hoy en día. Pero no solo se dedica a la música, para el cantante, lo más importante son también su mujer Jose Girl y su hija Asia.

Pero no todo han sido canciones, conciertos y giras, Bunbury también ha tenido tiempo para el amor. Se casó en diciembre del 2020 con la periodista aragonesa Nona Rubio y, aunque lo suyo no duró, pues tan solo un año después se divorciaron, la ruptura que relató en el tema Lady Blue, supuso un antes y un después en el mundo de la música. Después se le relacionó con la actriz y modelo italiana Benedetta Mazzini, hija de la famosa cantante italiana Mina, a quien compuso algunas canciones. No fue hasta 2003 que conoció el que hoy en día es el amor de su vida, su mujer Jose Girl.