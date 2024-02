Guillén Cuervo reconoce que no tenía intención ninguna de contar esto en el documental hasta que escuchó las declaraciones de sus compañeros y decidió que era el momento de contarlo. “Quiero ser justa con ellos, que cuentan toda la mierda que han superado para ser quienes son. No quiero que esto tenga excesivo protagonismo, soy una más contando mi historia”, cuenta.

La actriz cuenta que todo ocurrió un sábado en un campo cercano a su casa cuando sus padres no estaban. “Tuve una agresión sexual muy fuerte cuando tenía seis años. Eso era un campo, mis padres no me dejaban salir a ese campo; un sábado por la mañana que ellos no estaban en casa, ocurrió esa violación con seis años”, relata Cayetana Guillén Cuervo sobre aquel episodio de su infancia.