La emotiva reflexión de Elvira Lindo sobre la generación que fue madre joven: "Luego vino todo"

Elvira Lindo comenzó su andadura en las ondas en 1981, en Radio Nacional Española , donde formó parte del equipo de programas como ‘Mira lo que pasa’ o ‘El gallo que no cesa’. Sin embargo, no fue hasta tiempo después, en el 1994, cuando nació Manolito Gafotas , con su origen en el popular personaje radiofónico que su creadora interpretaba en ‘A vivir que son dos días’, de la Cadena SER.

“Ser madre tan joven me impidió ser una joven cosmopolita. No hubo erasmus sino madrugones para ir a la radio; no hubo viajes exóticos sino el ineludible camino hasta la escuela para recoger al niño”, ha comenzado escribiendo sobre el cambio que se produjo en su vida tras dar a luz a su primer hijo.