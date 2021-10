Pablo Picasso no deja de sorprender. Desde el pasado 27 de septiembre se ha expuesto en la sala barcelonesa Subarna una obra del artista muy poco conocida, tanto que hasta hace bien poco no se sabía si quiera de su existencia y que hoy se subasta finalmente por un precio de salida de 40.000 euros que se esperaba que llegase a los 100.000 euros, pero al menos en la puja online ha quedado lejos, en casi 50.000 euros. Se trata de una obra preparatoria para uno de sus trabajos más destacados en el periodo azul, 'La comida del ciego' expuesta en The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, que se dibujó sobre el reverso de una tarjeta postal y se ha bautizado como 'El ciego'