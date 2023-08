"Hollywood ha elegido a Bradley Cooper, un no judío, para interpretar a la leyenda judía Leonard Bernstein y le ha puesto una repugnante y exagerada 'nariz judía ", dice una publicación en X (anteriormente conocido como Twitter ) de la cuenta StopAntisemitism, una organización destinada a contrarrestar el antisemitismo. En las redes, cómo no, los inquisidores de turno han hecho suya esta nueva 'causa' y ha proliferado los ataques al actor y director.

Más allá de esta cinta, nadie puede negar el racismo que han sufrido personas de etnias o razas no blancas, desde afroamericanos a latinos, e incluso europeos, que casi siempre son estereotipados por los norteamericanos blancos. Curiosamente, cuando se trata de judíos, casi siempre son los propios judíos - Woody Allen, por ejemplo- los que se han 'reído' muy sanamente de sus propias señas identitarias. Identitarias, que no raciales, porque lo judío no es un raza. El antisemitismo existe, desde luego, pocas culturas han sufrido tanta atrocidad y persecución... simplemente no parece ser el caso.